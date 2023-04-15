Kilis'te motosiklet şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Y.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Çınar köyü civarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklette bulunan G.S. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Y.S, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel