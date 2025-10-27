Haberler

Kilis'te Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Kilis'te Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Güncelleme:
Kilis-Gaziantep kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

M.S.K. idaresindeki 27 ACV 415 plakalı motosiklet, Kilis- Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan K.B. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

