Kilis'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

KİLİS'te hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Hanifi K., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Latif C. yönetimindeki 10 KK 809 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Hanifi K. kontrolündeki 79 DV 344 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Hanifi K.'nin yaralandığını belirledi. Hanifi K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.