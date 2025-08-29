Kilis'te Motosiklet Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Kilis'te Motosiklet Kazası: 6 Kişi Yaralandı
Kilis'te bir motosikletin devrilmesi sonucu anne-baba ve 4 çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrildiği kazada anne- baba ve 4 çocukları yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. 4'ü çocuk 6 kişinin bindiği M.Ö. yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan eşi E.Ö. ve çocukları İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
