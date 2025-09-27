Haberler

Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ö.B. idaresindeki 79 MA 7262 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde, M.M. yönetimindeki 79 ABT 481 motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletteki R.H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğal gaz faturasını gören aile neye uğradığını şaşırdı
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.