Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
C.A. yönetimindeki 79 AAF 084 plakalı motosiklet, Hafız Kamil Kıdeyş Caddesi'nde, İ.K. idaresindeki 79 ABS 145 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan N.Ö, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.