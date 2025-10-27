Kilis'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Kilis-Gaziantep kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan M.S.K. ve K.B., hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kilis- Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. M.S.K.'nin kontrolünü yitirdiği 27 ACV 415 plakalı motosiklet devrildi. Kazada M.S.K. ve arkasındaki K.B. yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel