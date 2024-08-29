Kilis'te Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.K. yönetimindeki 79 AE 797 plakalı otomobil ile R.Ç. idaresindeki 79 DY 325 plakalı motosiklet Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki G.Ç. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.