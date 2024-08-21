Kilis'te Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Yaralı
Kilis'te A.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile C.Ş. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Y. yönetimindeki 27 BTG 47 plakalı hafif ticari araçla C.Ş. idaresindeki 79 DL 069 plakalı motosiklet Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.