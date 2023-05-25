Kilis'te, Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

KİLİS'te, bir işyeri önündeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Necmettin Erbakan Mahallesinde Yasin Filik, kendisine ait motosikleti bir işyerinin önüne park etti. Bir süre sonra geri döndüğü alanda motosikletini bulamayan Filik, işyerinin güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kişinin kameralara aldırış etmeden motosikleti çalarak uzaklaştığını fark eden Filik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.