Kilis'te Motosiklet Devrildi: 4'ü Çocuk 6 Yaralı

Kilis'te bir motosikletin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, Kilis Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan eşi E.Ö, çocukları İ.Ö, Y.Ö, M.Ö. ve E.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
