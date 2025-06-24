Kilis'te Motorlu Bisiklet Devrildi: 1'i Ağır 2 Yaralı
Kilis'te yaşanan kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu motorlu bisiklet devrildi. Yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
H.A. (67) yönetimindeki 79 ABZ 829 plakalı motorlu bisiklet, Aşıt Mahallesi Zafer Caddesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motorlu bisiklette bulunan E.Ö. (76), ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel