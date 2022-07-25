KİLİS'TE, MİNİBÜSTEN HIRSIZLIK KAMERADA KİLİS'te, park halindeki minibüsün kapısı açarak içinde bulunan buzdolabını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca kaydedildi. KİLİS'te, park halindeki minibüsün kapısı açarak içinde bulunan buzdolabını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kilis Küçük Sanayi Sitesinde Nurettin Akardoğan'a ait, tel örgüyle çevrilmiş iş yerinde park halinde duran minibüsün olduğu yere gelen 2 şüpheli, içinde bulunan battaniyeye sardıkları mini buzdolabını çaldı. Şüpheliler, buzdolabını çaldıktan sonra motosiklet ile bölgeden uzaklaştı. Hırsızlığı fark ederek şikayette bulunan Nurettin Akardoğan, "Çaldıkları buzdolabı hiçbir işlerine yaramaz. Biran önce hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kilis Güncel Haberler

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