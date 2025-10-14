Haberler

Kilis'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Kilis'te meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi, 12 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Elbeyli yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 01 BAJ 259 plakalı minibüs ile P.Y. idaresindeki 27 PY 332 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
