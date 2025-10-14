Haberler

Kilis'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Kilis'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
Kilis'te minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 01 BAJ 259 plakalı minibüs ile P.Y. idaresindeki 27 PY 332 plakalı otomobil, Çobanbey Gümrük Kapısı yolu Elbeyli kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan M.A, M.H.E, E.S, H.T, P.S, G.A, A.D, M.B, D.A. ve O.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
