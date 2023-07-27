Kilis'te metruk binanın enkazında kalan kişi kurtarıldı

Kilis'te bulunan bir metruk binanın bir kısmı yıkıldı ve enkaz altında kalan bir kişi kurtarıldı. Hurdacılık yaptığı belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde başka kimsenin olup olmadığı kontrol edildi.