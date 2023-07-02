Kilis'te Mesire Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kilis'te Atatürk Mahallesi'ndeki Resul Osman Mesire Alanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının piknik ateşi sonucu çıktığı belirtilirken, 5 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Jandarma ekipleri, yangına neden olan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.