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Kilis'te Mesire Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kilis'te Mesire Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kilis'te Atatürk Mahallesi'ndeki Resul Osman Mesire Alanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının piknik ateşi sonucu çıktığı belirtilirken, 5 hektarlık alanın yandığı bildirildi. Jandarma ekipleri, yangına neden olan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kilis'te mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki Resul Osman Mesire Alanı'nda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, AA muhabirine, yangının piknik ateşi sonucu çıktığını değerlendirdiklerini belirterek, "Mesiredeki 5 hektar alan yandı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Jandarma ekipleri, yangına neden olan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

İtfaiye Kilis Güncel Haberler

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