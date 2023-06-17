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Kilis'te merada çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Kilis'te merada çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

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Kilis'te meydana gelen mera yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kilis'te meydana gelen mera yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Polateli ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İl Orman İşletme Müdürlüğü, köylüler, jandarma ve itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat önce çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

Havadan da helikopter, yanan otluk alana su boşaltarak, müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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