Kilis'te merada çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı
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Kilis'te meydana gelen mera yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kilis'te meydana gelen mera yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Polateli ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İl Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri ile köylüler, alevleri söndürmeye çalışıyor.
Havadan da helikopter, yanan otluk alana su boşaltarak müdahale ediyor.
Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel