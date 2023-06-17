Kilis'te mera yangını kontrol altına alındı

Kilis'te mera yangını

KİLİS - Kilis'in Polateli ilçesinde bilinmeyen nedenden çıkan mera yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kilis'in Polateli ilçesinde bilinmeyen nedenden çıkan mera yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Kilis'in Polateli ilçesi Yeşil Pınar köyü yakınlarındaki köyün ortak kullanım alanı olan mera da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kayalık alanlardaki kuru otlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan köylüler, durumu ekipleri bildirdi. Yangın, olay yerine gelen ekipler ve köylülerin çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Ölü ya da yaralının bulunmadığı yangın alanında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.