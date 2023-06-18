Kilis'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
İlçeye bağlı Karbeyaz köyü civarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel