Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı Kilis'te bir evin bahçesindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kilis'te bir evin bahçesindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazı'nda bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyan Şükrü Şen, Muhtar Mehmet Faruk Erdinç ile hayvanı kurtarmaya çalıştı. Şen ve Erdinç, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kediyi kuyudan çıkararak bahçeye bıraktı. AA / Güncel Güncel Haberler

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