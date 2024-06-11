Kilis'te Kurbanlık Satışları Başladı
Kilis'te Mücahitler Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlık fiyatları belirlendi. Küçükbaş hayvanlar 12-25 bin lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 90-250 bin liradan satışa sunuldu. Pazarda satışların ilerleyen günlerde artması bekleniyor.
Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.
Mücahitler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 12-25 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 90-250 bin liradan satılıyor.
Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu söyledi.
Pazarın biraz sakin olduğunu, ilerleyen günlerde canlanmasını beklediklerini dile getiren Payam, "Satışların son 2 günde daha çok artmasını bekliyoruz." dedi.
Pazara gelen Yunus Emre Aydoğdu ise fiyatların biraz yüksek olduğunu ancak kurbanlık alacağını belirtti.
Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı.