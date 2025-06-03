Kilis'te Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Yoğunluk

Kilis'te Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Yoğunluk
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Kilis'teki tarihi Sabah Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi bıçak ustaları yoğun talep görüyor. Ustalar, vatandaşların bıçaklarını 30 liraya onarıp, yeni bıçakların yüksek fiyatları nedeniyle tercih ediliyor.

Kilis'te Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Tarihi Sabah Pazarı'nda bıçakları vatandaşları beğenisine sunan ustalar, aynı zamanda bileme makinesiyle vatandaşların getirdiği bıçakları 30 lira karşılığında onarıyor.

15 yıllık bıçak ustası Ali Ceritlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Bıçak fiyatlarının bileme işlemine göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Ceritlioğlu, "Bıçak, satır ve baltaları 30 liraya biliyoruz. Yeni, kaliteli bir bıçağın satışı pahalı olduğundan vatandaşlarımız bizi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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