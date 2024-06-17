Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te Vali Tahir Şahin önderliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Şahin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Şahin, bayramların birlikteliğin, kardeşliğin arttığı, küslük ve kırgınlıkların geride bırakıldığı günler olduğunu söyledi.

Şahin, Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Törende, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir de birer konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Tahir Şahin Kilis Yaşam Politika Güncel Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title