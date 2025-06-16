Kilis'te Kullanılmayan Depoda Yangın Çıktı

KİLİS'te, kullanılmayan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekye Mahallesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan depoda öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)