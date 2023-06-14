Kilis'te klima tamiri sırasındaki patlamada 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kilis'te klima tamiri sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Kilis'te klima tamiri sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi'nde bulunan Ökkeş Hadi Oğuz'a ait iş yerinde klima tamiri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Patlamada yaralanan Oğuz, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle iş yerinin camının kırıldığı görüldü.
Kaynak: AA / Güncel