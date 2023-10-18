Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kilis'te 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis'te 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma KomutanlığI ekiplerince yapılan denetimlerde, hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.A'yı Elbeyli ilçesine Beşiriye köyünde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel