Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kilis'te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis'te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Mehmet Sanlı Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel