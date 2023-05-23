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Kilis'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 6 Hükümlü Yakalandı

Kilis'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 6 Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranan 17 kişi yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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