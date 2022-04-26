Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü cezaevine gönderildi - Haberler

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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü cezaevine gönderildi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü cezaevine gönderildi

Kilis'te aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu 99 şüpheli yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu 99 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, "hırsızlık", "kaçakçılık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan araması bulunan 99 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından haklarında 2 yıldan 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 76 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Haberler

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