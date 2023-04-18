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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kilis'te 2 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Kilis'te 2 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 10-17 Nisan tarihleri arasında araması bulunan 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden, 2 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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