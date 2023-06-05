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Kilis'te Kazada Hayatını Kaybeden Kişinin Sürücüsü Tutuklandı

Kilis'te Kazada Hayatını Kaybeden Kişinin Sürücüsü Tutuklandı

Güncel Haberler

Kilis-Gaziantep karayolu Oylum Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Tutuklanan sürücü, Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Kilis'te 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kilis- Gaziantep karayolu Oylum Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile M.Ç. idaresindeki otomobil çarpışmıştı. Kazada motosiklette bulunan Meral Özyağlı hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan S.Ö. ve E.Ö yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Yaralıların tedavisi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Kilis Güncel Haberler

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