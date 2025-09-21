Kilis'te Kayıp 100 Küçük Baş Hayvan Bulundu

Haberler

Kilis'in Tamburalı Köyü'nde kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 6 saatlik arama çalışması sonucunda bulundu.

Kilis'tin Tamburalı Köyünde yaşayan S.H. jandarmaya müracaat ederek kendisine ait 100 adet küçükbaş hayvanının akşam saatlerinde kaybolduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını bildirdi. İhbar üzerine kayıp hayvanların bulunması içir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı, 6 saatlik arazi arama ve kontrolü sonucunda 100 küçükbaş hayvan kayboldukları noktadan 3 kilometre uzaklıktaki Çakallıpınar köylü yakınlarında bularak sahibine teslim etti.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
