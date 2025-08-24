Kilis'te Kaybolan Suriye Uyruklu Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kilis'te parkta oynarken kaybolan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Aric Aljarouk için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.
Olay, 22 Ağustos'ta Ketenciler Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oynayan Aric Aljarouk, bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı. Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi. Ancak şu ana kadar Aric Aljarouk'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel