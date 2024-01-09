Üye Girişi
Haberler

Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Haydarlar köyünde kaybolan 11 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Haydarlar köyünde hayvancılıkla uğraşan U.K. 11 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Dron destekli yapılan arama neticesinde 11 küçükbaş hayvan, kayalık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

U.K, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Musabeyli Jandarma Kilis Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title