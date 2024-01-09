Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Haydarlar köyünde kaybolan 11 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.
Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Haydarlar köyünde hayvancılıkla uğraşan U.K. 11 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Dron destekli yapılan arama neticesinde 11 küçükbaş hayvan, kayalık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
U.K, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.