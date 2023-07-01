Kilis'te kaybolan keçi jandarma ekiplerince bulundu
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Kilis'te kaybolan bir keçi, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Keçi, sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan keçi jandarma ekiplerince bulundu.
Resulosman mesire alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timince icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, ormanlık alanda başıboş vaziyette 1 keçi görüldü.
Kayıp olduğu şüphesiyle keçinin küpe numarasından hayvan bilgi sisteminden S.G'ye ulaşıldı. Keçinin 3 gündür kayıp olduğu öğrenildi.
Bitkin halde bulunan keçi sahibine teslim edildi.
Keçinin sahibi S.G, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel