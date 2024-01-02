Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunması

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Okuldan eve dönerken kaybolan ve su kuyusunda cesedi bulunan G.M'nin ölümüne ilişkin tutuklanan H.B. ile A.A. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "çocuk yaştaki kişiye karşı suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "birden fazla kişiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ise 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

İddianamede ifadesine yer verilen H.B, A.A'nın kapıdan geçen G.M'yi eve çağırttığını, ardından uyuşturucu temini için evden ayrıldığını, döndüğünde ise küçük çocuğun cesedini gördüğünü öne sürdü.

H.B, A.A'nın yönlendirmesiyle evin üst katından getirdiği brikete bağladıkları maktulü su dolu kuyuya attıklarını, maktulün kıyafet ve ayakkabısının ise A.A. tarafından yakılıp kuyuya atıldığını iddia etti.

A.A. ise ifadesinde 4 ay önce H.B. ile uyuşturucu ortamında tanıştığını ve G.M'yi hiç görmediğini, H.B'yi ise olaydan bir gün önce gördüğünü savundu.

İddianamede, deliler doğrultusunda, kamera kayıtlarında H.B'nin uyuşturucu almaya gitmediği, A.A'nın da olay yeri civarında olduğunun tespit edildiği yer aldı.

İddianamenin sonuç bölümünde ise şüphelilerin birlikte hareket ederek G.M'ye cinsel istismarda bulunduğu, suçun ortaya çıkmasını önlemek için ise çocuğu boğduktan sonra kuyuya attıklarının belirlendiği kaydedildi.

Olay

Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden G.M, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi, polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda yürütülen aramada, kız çocuğunun cesedi bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve A.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.