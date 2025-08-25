Kilis'te Kaybolan 3 Yaşındaki Aric Aljarouk'un Cesedi Bulundu

Kilis'te parkta oynarken kaybolan 3 yaşındaki Aric Aljarouk'un cesedi, daha önce ikamet ettikleri kullanılmayan evin avlusundaki kuyuda bulundu. Ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

KİLİS'te parkta oynarken kaybolan, yapılan aramalarda daha önce ikamet ettikleri kullanılmayan evin avlusundaki kuyuda cesedi bulunan Aric Aljarouk'un (3) cenazesi ailesi tarafından ülkeleri Suriye'ye götürüldü. Aljarouk'un ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Ketenciler Mahallesi'nde parkta oynayan Aric Aljarouk, 22 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı. Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sonucunda dün akşam Aric'in bir evin önündeki su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Aric'in babası Mahmut, annesi Rim ve 5 kardeşi ile birlikte daha önce cesedinin bulunduğu evde yaşadığı öğrenildi.

Aric Aljarouk'un cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kilis Asri Mezarlığı'na getirildi. Buradaki işlemler sonrası cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan kara yoluyla Suriye'nin Azez ilçesine götürüldü. Aric'in annesi Rim, mezarlıkta sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, Aric'in babası Mahmut Aljorukh'un, polise verdiği ifadede kimseyle bir husumetinin olmadığını söylediği belirtildi.

Aljarouk'un ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
