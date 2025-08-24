Kilis'te Kaybolan 3 Yaşındaki Aric Aljarouk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kilis'te parkta oynarken kaybolan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Aric Aljarouk için arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin ihbarı üzerine güvenlik ve arama kurtarma ekipleri bölgedeki metruk evleri ve şüpheli yerleri kontrol ediyor.

KİLİS'te parkta oynarken kaybolan Suriye uyruklu Aric Aljarouk (3) aranıyor.

Olay, 22 Ağustos'ta Ketenciler Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oynayan Aric Aljarouk, bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı. Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi. Ancak şu ana kadar Aric Aljarouk'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
