Kilis'te Kaybolan 25 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'te jandarma ekipleri, kaybolan 25 küçükbaş hayvanı başarılı bir arama çalışması sonucunda buldu ve sahibine teslim etti.
Kilis'te kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Tahtalı köyünde hayvancılıkla uğraşan V.B, 25 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel