Kilis'te Kaybolan 25 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kilis'te Kaybolan 25 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te jandarma ekipleri, kaybolan 25 küçükbaş hayvanı başarılı bir arama çalışması sonucunda buldu ve sahibine teslim etti.

Kilis'te kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Tahtalı köyünde hayvancılıkla uğraşan V.B, 25 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.