Kilis'te Kaybolan 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Kız Çocuğu, Cenazesi Ülkesine Gönderildi
Kilis'te kaybolduktan iki gün sonra bir su kuyusunda ölü bulunan 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A.'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Suriye'nin Halep kentine götürüldü.

Kilis'te kaybolduktan iki gün sonra su kuyusunda ölü bulunan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun cenazesi ülkesine gönderildi.

Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta 23 Ağustos'ta kaybolan A.A'nin cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

A.A'nın cenazesi, defnedilmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'nin Halep kentine götürüldü.

Kilis'te 23 Ağustos'ta kaybolan A.A. için çalışma başlatılmış, polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla cansız bedeni dün su kuyusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
