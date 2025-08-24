Kilis'te Kaybolan 2 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Su Kuyusunda Bulundu

Kilis'te kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki A.A.'nın cesedi, ailesinin evine yakın bir su kuyusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cesedi su kuyusunda bulundu.

Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. kayboldu.

Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla A.A'nın cesedi su kuyusunda bulundu.

Kilis Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, A.A'nın cesedinin ailesinin evlerine yakın bir su kuyusunda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir.Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
