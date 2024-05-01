Kilis'te Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde kaybolan 12 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 12 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde hayvancılıkla uğraşan F.K. 12 küçükbaş hayvanın ahırda olmadığını, kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.