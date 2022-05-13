Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sabunsuyu Deresi civarında Hamza Akın'a ait 5 keçi, kayalıklar arasında mahsur kaldı. Hayvanlarını kendi imkanlarıyla kurtaramayan Akın, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, halat yardımıyla yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title