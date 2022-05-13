Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
KİLİS (AA) - Kilis'te kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Sabunsuyu Deresi civarında Hamza Akın'a ait 5 keçi, kayalıklar arasında mahsur kaldı. Hayvanlarını kendi imkanlarıyla kurtaramayan Akın, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, halat yardımıyla yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel