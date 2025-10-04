Kilis'te Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı
Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde kauçuk üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel