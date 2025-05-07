Kilis'te Katmer Ustası, Gökyüzünde Katmer Açtı

Kilis katmeri gökyüzünde açıldı: Metrelerce yüksekteki vincin sepetinde katmer açtı

KİLİS - Kilis'te bir katmer ustası, metrelerce yüksekteki vincin sepetinde katmer açtı. Katmer ustasının kentin meşhur lezzeti katmeri tanıtmak için seçtiği sıra dışı yöntem dikkat çekti.

Kilis'te katmer ustası Kaan Sabancı (23), kentin meşhur lezzeti katmeri tanıtmak için sıra dışı bir yöntem seçti. Vincin sepetine tezgah kuran genç katmer ustası, vincin sepeti metrelerce yükseğe çıkarmasıyla adeta gökyüzünde katmer açtı. Katmer ustasının seçtiği yöntem dikkatleri hem mesleğine hem de memleketi Kilis'e çekti.

"Kilis katmerini havada, karada, her yerde yapabiliriz"

Sabancı, 12 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "11 yaşından beri katmer ustalığı yapıyorum. Kilis katmerini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Akılda kalıcı bir yöntem aradık. Vincin üzerinde katmer açmayı denedik, çok da güzel oldu. Herkes 'Korkmadın mı?' diye soruyor. Ama biz işimiz için her türlü tehlikeyi göze alırız. Kilis katmerini havada, karada, her yerde yapabiliriz" dedi.

"Kente dikkat çekmek için böyle sıra dışı bir yol seçtik"

Kilis'in küçük bir şehir olduğunu ve yeterince gündeme gelemediğini ifade eden Sabancı, "Kilis katmeri hafif ve sevilen bir tatlı. Ancak ne tarihi yapılarımız ne de yöresel lezzetlerimiz hak ettiği ilgiyi görebiliyor. İnsanların aklında Kilis hep Suriye sınırı olmasıyla yer alıyor. Halbuki burası kendi cennetini içinde barındıran bir şehir. Bu yüzden dikkat çekmek için böyle sıra dışı bir yol seçtik" diye konuştu.

"Dayımla birlikte bu yola baş koyduk"

Katmer ustalığını dayısından öğrendiğini anlatan Sabancı, "Okuldan çıkıp dayımın yanına giderdim. Dayım aynı zamanda ustam oldu. 12 yaşından beri onun yanındayım. Cennet çamuru, katmer, diğer tatlı çeşitlerini hep ondan öğrendim. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Amacımız insanların damak tadına hitap eden en güzel tatlıları sunmak" şeklinde konuştu.

Katmerin ortalama 3-4 dakikada hazırlandığını belirten Sabancı, malzemelerin ise bir yumak hamur, kaynatılmış şeker, fıstık ve yağdan oluştuğunu ifade etti.

(MYP-SVY-Y)