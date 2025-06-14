Kilis'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Kilis'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
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Kilis-Hatay kara yolunda meydana gelen kazada, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 8 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KİLİS'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis- Hatay kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. H.D yönetimindeki 31 NCT 17 plakalı otomobil ile M.K yönetimindeki 27 APH 418 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde her iki sürücü ile otomobillerde bulunan 6 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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