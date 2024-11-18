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Kilis'te Kaçak Saka Kuşu Operasyonu: 6 Bin 500 Kuş Ele Geçirildi

Kilis'te Kaçak Saka Kuşu Operasyonu: 6 Bin 500 Kuş Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kilis'te gerçekleştirdikleri operasyonda bir araca düzenledikleri gümrük kontrolü sırasında 6 bin 500 saka kuşu ele geçirdi. Saka kuşları, yasaklı av hayvanları arasında yer alıyor ve Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük sahasına gelen bir araca yönelik gümrük kontrolünde araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı arama yapılan aracın bagajında 13 kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 saka kuşu belirlendi.

Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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