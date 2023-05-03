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Kilis'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kilis'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kilis'te 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırlarda yaptığı aramalarda 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.D. ve M.E.A. tutuklanırken O.A. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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