Kilis'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Kilis'te 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kilis'te 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırlarda yaptığı aramalarda 14 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.D. ve M.E.A. tutuklanırken O.A. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel